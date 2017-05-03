СМИ узнали о восстановлении ввоза в РФ топлива с украинских АЭС

Украина восстановила порядок платежей за ввоз в Россию на хранение и переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) своих АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Украинская сторона платит все день в день, теперь никакой задолженности нет», — цитирует агентство источника.

Осенью 2016 года в Киеве заявили, что Украина с 2017 года не будет платить России ежегодно 200 млн долларов за утилизацию ядерного топлива, поскольку имеет свое хранилище. В свою очередь, в компании «Росатом» заявили о готовности сотрудничать с Украиной лишь в том случае, если та будет оплачивать услуги по переработке ОЯТ авансом.