В России появился новый агрегатор такси

В России совместными усилиями сервисов RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн» RedTaxi) был создан единый агрегатор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Fasten, а также партнера UFG Private Equity Артура Акопьяна.

UFG Private Equity выступает в роли основного акционера новой компании и инвестора сделки. Подробности сделки не сообщаются. По ее итогам образована акционерная структура, которая объединила штаты компаний, технологии, программные комплексы.

Планируется, что агрегатор поможет увеличить число заказов почти на 25%, до 1,5 млн в день. При этом собственного парка такси у компании не будет, на него будут работать подключенные к сервису автомобили, число которых неизвестно.

«Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2–3 крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков», – отметил Акопьян.

Как отметили в Fasten, агрегатор рассчитывает войти в мировой топ-5 приложений для поездок по требованию по числу заказов в сутки.

Сейчас крупнейшими в мире по этому показателю считаются сервисы Uber (США), Didi (Китай), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур).