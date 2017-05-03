В Windows 10 S запретили менять браузер и поисковик по умолчанию

Пользователям новой операционной системы Windows 10 S запрещено менять установленный по умолчанию браузер Edge. Об этом говорится на сайте технической поддержки компании Microsoft.

Как указано на странице, даже если пользователь скачает любой сторонний браузер, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в стандартном Microsoft Edge.

Кроме пользователи не смогут изменить поисковую систему. Когда юзер напишет запрос в адресной строке, он автоматически будет перенаправлен на поисковик Bing. К подобным мерам также прибегает Google в своей системе Chrome OS и запрещает менять браузер, однако компания все же позволяет изменить стандартный поисковик.

Система Windows 10 S была представлена 2 мая. Она имеет ограниченную функциональность и приложения для нее будут запускаться только из официального магазина приложений Windows Store. Она будет устанавливаться на бюджетные ноутбуки и является конкурентом Chrome OS.