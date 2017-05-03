03 мая 2017, 11:41
Власти КНДР подтвердили задержание гражданина США за «подрывную деятельность»
Власти Северной Кореи подтвердили задержание гражданина США, обвиняемого в «подрывной деятельности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
58-летний американский профессор Тони Ким (корейское имя - Ким Сан Док) был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна по обвинению во «враждебных криминальных действиях, цель которых - подрывная деятельность».
Ким, в течение месяца преподававший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в Китай. По другим данным, он принимал участие в программах по доставке гуманитарной помощи в Северную Корею.
Как сообщает агентство Yonhap, Ким стал уже третьим американцем, задержанным в КНДР.
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