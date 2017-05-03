Власти КНДР подтвердили задержание гражданина США за «подрывную деятельность»

Власти Северной Кореи подтвердили задержание гражданина США, обвиняемого в «подрывной деятельности», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

58-летний американский профессор Тони Ким (корейское имя - Ким Сан Док) был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна по обвинению во «враждебных криминальных действиях, цель которых - подрывная деятельность».

Ким, в течение месяца преподававший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в Китай. По другим данным, он принимал участие в программах по доставке гуманитарной помощи в Северную Корею.

Как сообщает агентство Yonhap, Ким стал уже третьим американцем, задержанным в КНДР.