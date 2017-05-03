Телевизор остается основным источником новостей для большинства россиян

Большинство россиян (52%) до сих пор получают информацию о событиях в стране и мире из телевизионных передач, хотя этот показатель постепенно снижается, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании социологического опроса, результаты которого опубликованы на сайте организации.

«Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со временем снижается (62% в 2015 году, 52% в 2017 году). Из сообщений радио и газет получают информацию всего 3% и 4% участников опроса соответственно. Новостные каналы в интернете, включая информационные сайты, социальные сети и блоги, сегодня используют для получения информации о происходящих событиях 32% опрошенных при том, что в 2015 году этот показатель составлял лишь 22%. При этом для 65% людей в возрасте от 18 до 24 лет и для 50% - в возрасте от 25 до 34 лет, интернет является главным источником новостей.

Индекс доверия СМИ для центральных изданий снижается год от года. Для центрального телевидения в этом году он составил составил 42 пункта (в 2016 году – 52), для центральной прессы – 11 пунктов (в 2016 – 12, в 2007 – 36).

При этом индекс доверия к новостным, аналитическим, официальным сайтам в Интернете и социальным сетям постепенно растет. За последние два года индекс доверия к новостным интернет-сайтам вырос с 7 до 11 пунктов, а к соцсетям – с -12 до -2.

Региональные источники информации вызывают доверие менее чем у половины респондентов (34 пункта), а абсолютным аутсайдером являются зарубежные СМИ (-43 пункта).

В случае появления противоречивой информации о каком- либо событии в различных СМИ, чаще россияне доверяют телевидению (46%), хотя эта доля снизилась с 60% в 2013 году, отмечают социологи. Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдают 25% опрошенных.