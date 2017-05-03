Госдуме предложили ужесточить правила воинского учета

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект об усилении контроля за воинским учетом призывников, выпускников крупных вузов. Документ с пояснительной запиской в среду был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта является группа сенаторов, среди которых председатель комитета по обороне Виктор Озеров. Предложенные ими поправки обязывают призывников вставать на воинский учет не только по месту пребывания или временной регистрации, но и по месту фактического проживания.

Таким образом, призывник должен будет встать на учет в районном военкомате по месту фактического проживания, даже если у него нет временной или постоянной регистрации.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен прежде всего на иногородних студентов вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечается, что их трудно поставить на учет, когда истекает отсрочка для учебы (из-за окончания вуза или отчисления), так как у них нет регистрации.

Днем ранее Виктор Озеров внес в Госдуму законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Он предложил обязать граждан при постановке на воинский учет сообщать адрес электронной почты. Впоследствии на этот адрес будут отправлять повестки, подписанные электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.