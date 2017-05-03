Кадыров назначил главой администрации силовика с позывным «Джихад»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой своей администрации Вахита Усмаева, которого СМИ называют бывшим командиром «кадыровского спецназа» с позывным «Джихад». О назначении Усмаева сообщается на сайте чеченского правительства.

Предыдущий глава администрации главы республики Султан Тагаев в апреле был назначен главой Минфина Чечни.

«Сегодня я принял очень важное решение. На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР», — написал Кадыров в среду в Instagram.

Глава Чечни охарактеризовал Усмаева как «ветерана основанной Ахматом Кадыровым команды», который «руководил сотнями спецопераций».

Как уточняет издание «Кавказский узел», Вахит Усмаев является уроженцем Центароя, родового села Кадырова. С 2004 по 2014 годы он командовал полком ППС-2 МВД Чечни (специальный полк внутренних войск МВД России, личная охрана Кадырова), который также называли «кадыровским спецназом». В полку Усмаев имел позывной «Джихад».