Кадыров назначил главой администрации силовика с позывным «Джихад»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой своей администрации Вахита Усмаева, которого СМИ называют бывшим командиром «кадыровского спецназа» с позывным «Джихад». О назначении Усмаева сообщается на сайте чеченского правительства.
Предыдущий глава администрации главы республики Султан Тагаев в апреле был назначен главой Минфина Чечни.
«Сегодня я принял очень важное решение. На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР», — написал Кадыров в среду в Instagram.
Ассаламу алайкум! Сегодня я принял очень важное решение. На должность Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время Руководителем секретариата Главы ЧР. Вахит Абубакарович является ветераном команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Он в течение десяти лет командовал полком ППСМ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, руководил сотнями спецопераций, награждён орденом Кадырова, тремя орденами Мужества, является Почётным гражданином ЧР. Усмаев получил хорошее образование, окончил ЧГУ и Академию Управления МВД РФ. Он имеет опыт работы в должности Секретаря Совета экономической и общественной безопасности и Главы Гудермесского района. Вахит Абубакарович пользуется огромным авторитетом и уважением. Его знают как человека слова и дела. Уверен, что в новой должности он принесёт большую пользу народу и республике! Желаю Вахиту Усмаеву крепкого здоровья и успехов! #Кадыров #Россия #Чечня #Усмаев
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 3 2017 в 7:13 PDT
Глава Чечни охарактеризовал Усмаева как «ветерана основанной Ахматом Кадыровым команды», который «руководил сотнями спецопераций».
Как уточняет издание «Кавказский узел», Вахит Усмаев является уроженцем Центароя, родового села Кадырова. С 2004 по 2014 годы он командовал полком ППС-2 МВД Чечни (специальный полк внутренних войск МВД России, личная охрана Кадырова), который также называли «кадыровским спецназом». В полку Усмаев имел позывной «Джихад».