Напавших на Варламова обвинили в мелком хулиганстве и наказали штрафом

Участников нападения на блогера Илью Варламова у аэропорта Ставрополя привлекли к ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве, сообщил блогер на своей странице в соцсети со ссылкой на материалы административных дел.

Братья Сергей и Михаил Шевченко за нападение были помещены под административный арест на двое суток. Участники повторного нападения Николай Пузанов, Иван Горяинов и Сергей Пыхтин оштрафованы на 500 рублей.

26 апреля на Варламова, прибывшего в Ставрополь, прямо в аэропорту было совершено нападение. Несколько человек плеснули на него зеленкой, осыпали мукой, а затем бросили в него торт. В тот же день на него было совершено второе нападение, в ходе которого блогера снова облили зеленкой и обсыпали мукой.

«Я изначально не верил в то, что ставропольская полиция будет работать. То, как она работает, можно было увидеть около аэропорта (никак). Я по-прежнему буду добиваться уголовного дела для всех причастных», - написал Варламов, добавив, что в настоящее время по его заявлению полиция проводит доследственную проверку, срок принятия процессуального решения истекает 6 мая 2017 года.