Володин предложил отложить рассмотрение закона о реновации жилья в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении на начало июля, сообщает РИА Новости.

С 15 мая по 15 июня столичные власти намерены провести опрос жителей пятиэтажек, которые вошли в предварительный список сносимого жилья по закону о реновации жилищного фонда Москвы.

«Правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда. Но окончательное решение в этом вопросе — за жителями этих домов. В этой связи было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении», — заявил Володин журналистам.

В конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны, по мнению Володина, следует провести парламентские слушания.

Столь масштабный и социально-значимый законопроект требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения, уверен спикер Госдумы. По его словам, документ не будет принят до тех пор, пока не будут выработаны нормы и правила, полностью защищающие права москвичей.

Напомним, в первом чтении законопроект о реновации был принят в апреле 2017 года. В соответствии с ним власти города получили право снести 8 тысяч пятиэтажек «хрущевского» проекта и «конструктивно аналогичных» домов. Их жители могут рассчитывать на «равнозначное благоустроенное» жилье в том же районе или соседнем (жителям ЦАО, Новой Москвы и Зеленограда обещают квартиру только в пределах округа). Ожидается, что переселение затронет 1,6 миллиона человек.