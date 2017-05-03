Пользователям «Яндекс.Музыки» разрешили загружать свои треки

Музыкальный онлайн-сервис «Яндекс.Музыка» сделал доступным для своих пользователей загрузку собственных музыкальные треков. Об этом в среду пишет издание «Ведомости».

Таким образом, пишет издание, разработчики «Яндекс.Музыки» решили приблизить функциональность сервиса к его основным конкурентам — видеохостингу YouTube и социальной сети «ВКонтакте».

«У начинающих музыкантов не всегда есть намерения оформить свои произведения по правовым стандартам, однако на творчество это никаким образом влияет — люди создают музыку и хотят делиться своими треками с другими. Мы, в свою очередь, готовы им в этом помочь», — пояснили «Ведомостям» представители «Яндекс.Музыки».

Они также отметили, что в настоящее время сервис покрывает около восьмидесяти пяти процентов от запросов пользователей, то есть, в его библиотеке есть практически все, что меломаны ищут в сети. При этом в «Яндекс.Музыке» нет песен, которые отсутствуют в каталогах крупных музыкальных издателей. Заполнить эту пустоту и призван новый функционал сервиса — предполагается, что пользователи будут загружать редкие композиции, а также оригинальный контент, что в конечном итоге выведет музыкальную библиотеку «Яндекса» в лидеры сети.