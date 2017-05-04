День вступления в брак можно будет выбрать за год до события

Минкомсвязи подготовило проект поправок в Семейный кодекс, согласно которым дату бракосочетания можно будет выбрать за год до этого события.

Документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов.

Сейчас заявление на регистрацию брака нужно подавать ровно за месяц до свадьбы. Поправки предполагают, что жених и невеста смогут выбрать любую дату заключения брака в течение последующих 11 месяцев.

При принятии закона он начнет действовать с 2018 года.

Для вступления в брак сейчас нужно подать заявление в загс или на портале «Госуслуги». Эта функция в новом законе сохранится.

«Обратите внимание, жених и невеста заполняют совместное заявление каждый в своем Личном кабинете Единого портала. При этом заявление надо заполнить за 24 часа», — говорится на портале.