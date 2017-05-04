Строители сообщили об установке половины опор моста через Керченский пролив

Строители установили 50% опор моста через Керченский пролив, сообщается на сайте «Крымский мост», который освещает строительство.

«К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожной», — заявил глава управления федеральных автодорог «Тамань» Роман Новиков.

Протяженность морских участков Крымского моста составляет более 6 км. Общая длина моста — 19 км.