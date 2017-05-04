«Ведомости» узнали об открытии уголовного дела после нападения на Навального

Управление организации дознания столичного главка МВД расследует дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил собеседник в следственных органах.

27 апреля некий мужчина брызнул Навальному в лицо зеленкой и убежал. В результате политик лишился 75% зрения на правый глаз и заявляет, что изменения могут быть необратимыми.

Навальный ходатайствовал о возбуждении уголовного дела по факту нападения, однако ответа из полиции не получил.

По данным газеты, дело было открыто еще 29 апреля по статье «Побои».

Прокуратура Москвы, пишет издание, изучила материалы и согласилась с законностью возбуждения уголовного производства.