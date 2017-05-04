В Башкирии рухнул вертолет с пожарными

В Белорецком районе Башкирии разбился вертолет марки Robinson с двумя пожарными и пилотом на борту, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении СК на транспорте.

Там добавили, что место крушения находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя. На место выехали следователи и криминалисты.

О катастрофе стало известно, после того как пилот не вышел на связь, а на борту вертолета сработал аварийный маяк.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах региона, все находившиеся в вертолете люди погибли.

«Robinson был обнаружен с воздуха в 16:25 мск», — сообщил собеседник агентства.

Машина принадлежит компании «Лайт Эйр». В экстренных службах Башкирии сообщили, что вертолет проводил мониторинг лесных возгораний. Экипаж летел в сложных погодных условиях.