«Ведомости» решили делать онлайн-версию для Кипра

Медиаменеджер Дмитрий Солопов вместе с партнерами приобрел права на продажу рекламы на сайте «Ведомостей», на который пользователи заходят из Кипра.

«По существу, это франшиза "Ведомостей" на Кипре»,— заявил бизнесмен «Коммерсанту».

Он отметил, что при заходе на сайт Vedomosti.ru с кипрских IP-адресов пользователь уже сейчас видит локальную рекламу. В дальнейшем Солопов планирует делать для кипрских пользователей местный контент в виде ленты новостей.

Кроме того, в зависимости от рекламных сборов, жители Кипра могут в будущем получить бесплатный доступ к материалам «Ведомостей», доступным остальным пользователям только по подписке.

Сейчас, по словам Солопова, кипрский трафик на сайте издания составляет около 50 тысяч пользователей в месяц. Всю русскоязычную аудиторию республики он оценивает в 120 тысяч человек.

Собственник «Ведомостей» Демьян Кудрявцев рассказал, что «речь идет о новом рекламном продукте». О том, как он прокомментировал заявление о «франшизе», не сообщается.