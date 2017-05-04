Президент призвал учесть мнение москвичей при расселении хрущевок

Президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу выполнения майских указов 2012 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На заседании присутствовали лидеры политических партий, представленных в Госдуме, часть правительства, включая премьера Дмитрия Медведева, мэр Москвы Сергей Собянин.

Одной из тем заседания стало расселение граждан из аварийного жилья. Указы президента предполагали, что с 2014 по сентябрь 2017 года из аварийных домов по всей стране будут расселены около 712 тысяч человек. Путин отметил, что к началу апреля 2017 года удалось расселить 520 тысяч человек или 73% от необходимого.

Также речь шла о масштабной программе переселения жителей Москвы из пятиэтажек.

По словам главы государства, необходимо скорректировать программу «в соответствии с пожеланиями граждан».

«Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав», — отметил Путин.

Он добавил, что при этом «первостепенная задача — избавиться от аварийного жилья».