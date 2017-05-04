Доллар поднялся выше 58 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 58 рублей — к 15:20 мск за доллар в среднем давали 58,04 рубля, что на 65 копеек выше уровня вчерашнего закрытия.

Евро торговался по 63,38 рубля, прибавив 90 копеек.

Это самый высокий курс доллара, начиная с 22 марта.

Ранее сегодня Минфин сообщил, что в мае купит валюты в восемь раз меньше, чем в апреле из-за переоценки нефтегазовых доходов.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 0,4 млрд рублей», — заявили в ведомстве.