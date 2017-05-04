Организаторы «Евровидения» пообещали санкции России и Украине

Россию и Украину ждут санкции из-за невыполнения требований Европейского вещательного союза (ЕВС), который организует «Евровидение». Об этом порталу Heute.de заявил глава оргкомитета союза Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, правила вещательного союза предусматривают широкие возможности для того, чтобы наказать нарушителей — от денежного штрафа, до запрета участвовать в конкурсе в течение нескольких лет.

Украину, по его словам, ждут санкции за отказ допустить на конкурс россиянку Юлию Самойлову — ей был запрещен въезд в страну за выступление в Крыму после его присоединения к России.

Россию, отметил Фрайлинг, ждут санкции за игнорирование обязательных заседаний ЕВС, проводившихся перед началом конкурса в Киеве.

«Будут ли санкции против Украины и России? Да, они должны быть, так как имеет место нарушение устава Европейского вещательного союза», — заявил Фрайлинг.

Он рассказал, что на следующей неделе сделает доклад в вещательном союзе об отношении обеих стран к конкурсу.

Резолюция по Украине и России, по его словам, может быть принята на заседании ЕВС 12 июня.

Сам конкурс пройдет в Киеве 9, 11 мая (полуфиналы) и 13 мая (финал).