Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков

Президент России Владимир Путин утвердил принятый парламентом закон, согласно которому иностранные болельщики смогут приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу без оформления визы. Документ от 1 мая опубликован на портале правовой информации.

Для безвизового въезда необходимо иметь персональную карту зрителя в электронной форме. Эта карта выдается при покупке билета на матч.

Иностранцы смогут въехать в Россию и находиться здесь без визы за три дня до начала первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года или Кубка конфедераций 2017 года и до последнего дня состязаний.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.