«Налог на Google» принес в бюджет 2 млрд рублей

Иностранные компании подали декларации об уплате НДС от продажи электронного контента за первый квартал 2017 года. В результате в бюджет должно поступить около 2 млрд рублей, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Отмечается, что налоговые декларации по НДС были предоставлены иностранными компаниями впервые.

Сам налог в размере 18% был введен для них с 1 января.

ФНС сообщает, что об уплате налога отчитались 92 иностранных омпании из 111, состоящих на учете в России.

«В настоящее время налоговые органы проводит проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили», — отмечает налоговая служба.

НДС с продажи электронного контента часто называют «налогом на Google».