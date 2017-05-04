ФСИН заявила о запрете Навальному выезжать из России

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили о запрете оппозиционеру Алексею Навальному выезжать из России.

Как написал в твиттере адвокат Навального Вадим Кобзев, ему позвонила «начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать за рубеж».

«Очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать заграницу законом запрещено!» — добавил защитник.

Изданию «Медиазона» он рассказал, что это не повлияет на выезд Навального за границу для лечения.

«Если он поедет лечиться, и если на период лечения выпадет день, в который он должен будет отмечаться, то тогда уведомим письменно инспекцию о том, что мы в такой-то день не придем. Если день не выпадет, то тогда мы ничего не должны: ни разрешение получать, ни уведомлять», — заявил адвокат.

Ранее сегодня Навальный сообщил, что ему выдали загранпаспорт. До этого он писал, что врачи советовали ему поехать в одну из зарубежных глазных клиник.

27 апреля, предположительно, активисты движения SERB брызнули политику зеленкой в глаз. В результате правый глаз, по его словам видит на 15%.