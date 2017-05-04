СМИ рассказали о предложении ввести в России аналог грин-карты

Минкомсвязи РФ предлагает с 2019 года ввести в стране аналог грин-карты, пишут «Известия» со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика», подготовленный ведомством.

В документе в разделе «Привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» отмечается, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ.

Авторы идеи предлагают проработать систему оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработать комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки.

По информации «Известий», 25 апреля проект программы «Цифровая экономика», утвержденный главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, был направлен на согласование в заинтересованные ведомства.

При этом в министерстве от комментариев отказались.