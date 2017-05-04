Международная федерация баскетбола отменила запрет на хиджаб

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своем конгрессе утвердила новые правила, которое позволят игрокам носить головной убор. Об этом сообщается на сайте федерации.

Правила, как отмечается, разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму риск получения травм. Головные уборы должны быть черного, белого цвета или в цвет формы игрока.

Запрещаются головные уборы, скрывающие хотя бы часть лица.

Разрешение носить головной убор вступит в силу 1 октября 2017 года.

Новые правила были приняты ради спортсменок из мусульманских стран, носящих хиджаб.