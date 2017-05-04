Букмекеры назвали сборную РФ по хоккею одним из трех фаворитов

Сборная России по хоккею вошла в первую тройку фаворитов чемпионата мира, который стартует 5 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Выше всего букмекеры оценивают шансы на победу Канады, действующего чемпиона мира (коэффициент на победу – 3,00), а также Швеции (4,00). Коэффициент на победу сборной России, обладателя бронзовых медалей ЧМ-2016, – 5,00.

Российским хоккеистам предстоит сыграть в группе А, в которую также вошли США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия.

В группе B сыграют Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения.