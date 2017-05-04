Сумма беспошлинного ввоза товаров в Россию сократится до 500 евро

В течение ближайших лет стоимость беспошлинного ввоза товаров на территорию стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), значительно снизится и к 2021 году составит 500 евро. Это следует из проекта документа, подготовленного Евразийской экономической комиссией, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о товарах, ввозимых физлицами для личных целей наземными видами транспорта.

Сейчас в ЕАЭС без уплаты пошлины можно ввозить товары стоимостью до 1500 евро.

В 2019 году планируется снизить эту сумму до 1000 евро, в 2020-м — до 750 евро, а начиная с 2021 года без уплаты пошлины можно будет провести товар стоимостью не более 500 евро.

Также планируется снизить весовые нормы для провозимого багажа — с нынешних 50 кг до максимум 25 кг в 2021 году.

Прежними останутся только нормы беспошлинного ввоза для товаров, которые ввозятся по воздуху: 10 тысяч евро или 50 кг.

Кроме того, запланировано снижение порога беспошлинного ввоза для товаров, доставляемых по почте.

Если сегодня это 1000 евро или максимум 31 кг, то с 2019 года порог опустится до 500 евро при том же весе, а с 2020 года норма беспошлинного ввоза составит 200 евро.