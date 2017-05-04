Кадыров получил травму во время игры с силовиками

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил травму ноги, играя в футбол с командой специльного отряда быстрого реагирования «Терек». Об этом он сообщил в Instagram, разместив свое фото с палкой, на которую положил поврежденную ногу.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)Май 3 2017 в 2:11 PDT

«В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше)))» — отметил Кадыров.

Он добавил, что игра закончилась со счетом 5:2 в пользу его команды.