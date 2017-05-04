Тереза Мэй обвинила Брюссель в попытке повлиять на британские выборы

Глава британского правительства Тереза Мэй обвинила еврочиновников в попытке повлиять на результат парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает BBC.

«Позиция Европейской комиссии в отношении переговоров [по выходу Великобритании из ЕС] стала жестче. Угрозы в отношении Великобритании были высказаны европейскими политиками и официальными лицами. Все эти действия были специально рассчитаны на то, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня», — заявила премьер-министр.

Она выразила мнение, что ряд политиков в Брюсселе хотят, чтобы переговоры по Brexit провалились, а европейские СМИ искажают позицию Великобритании на этих переговорах.

Об этом Мэй сообщила после встречи с королевой Елизаветой II, которой она официально доложила о роспуске парламента.