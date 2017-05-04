В Иркутске собрали первый готовый к полетам МС-21

Первый летный экземпляр российского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») вышел из цеха окончательной сборки на иркутском авиационном заводе. Об этом пишут «Известия».

Теперь самолет готовят к первому испытательному полету.

Мервые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту» в конце 2018 года или начале 2019-го.

МС-21 разрабатывается совместно ОКБ Яковлева и корпорацией «Иркут» на базе проекта Як-242.

Предполагается, что у самолета будет две модификации: МС-21-300 (на 160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).