04 мая 2017, 15:21
Россия подписала меморандум о создании в Сирии зон безопасности
Россия, Турция и Иран утвердили меморандум о создании в Сирии зон безопасности. Подписание прошло на пленарном заседании встречи в Астане, сообщает «Интерфакс»
Документ подписали заместители глав МИД трех стран, а также спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Два члена делегации сирийской вооруженной оппозиции, как отмечается, демонстративно покинули заседание.
Один из них прокричал: «Мы не принимаем участие Ирана в качестве страны-гаранта».
Глава делегации вооруженной оппозиции Мухаммед Аллуш на заседание и вовсе не прибыл.
Зоны безопасности должны были возникнуть в Сирии с начала этого года, однако перемирие постоянно нарушалось как сирийской правительственной армией, так и вооруженной оппозицией.
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