Россия подписала меморандум о создании в Сирии зон безопасности

Россия, Турция и Иран утвердили меморандум о создании в Сирии зон безопасности. Подписание прошло на пленарном заседании встречи в Астане, сообщает «Интерфакс»

Документ подписали заместители глав МИД трех стран, а также спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Два члена делегации сирийской вооруженной оппозиции, как отмечается, демонстративно покинули заседание.

Один из них прокричал: «Мы не принимаем участие Ирана в качестве страны-гаранта».

Глава делегации вооруженной оппозиции Мухаммед Аллуш на заседание и вовсе не прибыл.

Зоны безопасности должны были возникнуть в Сирии с начала этого года, однако перемирие постоянно нарушалось как сирийской правительственной армией, так и вооруженной оппозицией.