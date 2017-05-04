Мосгорсуд сообщил об отсутствии ограничений для поездок Навального за рубеж

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» не предполагает запрета на выезд за рубеж. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В приговоре по делу Навального на него накладываются следующие обязательства: не менять фактического места жительства, заблаговременно уведомлять о смене места жительства и своевременно, не реже двух раз в месяц являться на регистрацию», — заявили в пресс-службе.

Ранее сегодня адвокат Навального Вадим Кобзев отмечал, что в приговоре по делу «Кировлеса» также нет обязательства не покидать территорию России.

Навальному в течение пяти лет, пока он находился под следствием по этим делам, не выдавали загранпаспорт. Сегодня он сообщил, что смог получить этот документ.

27 апреля на политика напали, плеснув ему в глаза зеленкой. В результате он лишился зрения на правый глаз на 75%. Врачи рекомендовали политику лечиться в одной из специализированных зарубежных клиник.

После распространения новости о получении Навальным загранпаспорта во ФСИН настоятельно рекомендовали ему не ездить за границу. Там посчитали это противозаконным.