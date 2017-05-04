Навальному выдали загранпаспорт

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный смог получить загранпаспорт. Об этом он написал на своем сайте.

«Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт.

Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — рассказал политик.

27 апреля Навальному брызнули в лицо зеленкой. Рен ТВ вскоре опубликовал видео преступления, где лицо нападавшего и еще одного человека было заретушировано.

На сервере телеканала интернет-пользователи обнаружили несколько вариантов этой записи с различной степенью ретуши. Благодаря этому удалось опознать предполагаемого сообщника — активиста радикальной группы SERB Алексея Кулакова. Он сознался, что его пригласили «поснимать» на месте, где будет Навальный.

В самом нападении подозревается другой активист SERB — Александр Петрунько, который ранее уже нападал на политика.

Сам Навальный сообщил, что в результате инцидента с зеленкой он может потерять правый глаз. И что для лечения ему нужно уехать за границу.

До этого из-за судимости ему долгое время не выдавали загранпаспорт.

«Видимо, есть некое "водяное перемирие" на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — вспомнил Навальный повесть «Маугли».