Обама записал видеоролик в поддержку Макрона
Экс-президент США Барак Обама выступил с видеообращением в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Запись появилась в твиттере Макрона.
L'espoir est en marche. Merci @BarackObama. pic.twitter.com/0azZHLZLse— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 мая 2017 г.
По словам Обамы, это обращение он сделал из-за важности выбора главы государства во Франции.
«Я не собираюсь быть причастным к большому числу избирательных кампаний, потому что мне не нужно больше баллотироваться на пост президента, но выборы во Франции очень важны как для будущего Франции, так и для ценностей, о которых мы так заботимся», — сообщил бывший глава Белого дома.
Он отметил, что восхищается кампанией Макрона и его приверженностью либеральным ценностям.
«Он обращается к нуждам людей, а не к их страхам», — сообщил Обама.
Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая. На пост президента помимо Макрона претендует Марин Ле Пен.