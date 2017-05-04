Обама записал видеоролик в поддержку Макрона

Экс-президент США Барак Обама выступил с видеообращением в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Запись появилась в твиттере Макрона.

По словам Обамы, это обращение он сделал из-за важности выбора главы государства во Франции.

«Я не собираюсь быть причастным к большому числу избирательных кампаний, потому что мне не нужно больше баллотироваться на пост президента, но выборы во Франции очень важны как для будущего Франции, так и для ценностей, о которых мы так заботимся», — сообщил бывший глава Белого дома.

Он отметил, что восхищается кампанией Макрона и его приверженностью либеральным ценностям.

«Он обращается к нуждам людей, а не к их страхам», — сообщил Обама.

Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая. На пост президента помимо Макрона претендует Марин Ле Пен.