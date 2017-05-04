Российский художник-акционист Петр Павленский получил убежище во Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного адвоката художника.

По словам защитника, политическое убежище также получила гражданская жена Павленского Оксана Шалыгина.

Павленский и Шалыгина вместе со своими детьми уехали во Францию в январе 2017 года, вскоре после того, как стало известно, что против художника завели дело об изнасиловании.

Между тем, представляющий интересы Павленского адвокат Дмитрий Динзе сообщил «Газете.ру», что «не в курсе получения Павленским убежища».