Штрафы за розжиг костров предлагают увеличить до миллиона рублей

В связи с обширными лесными пожарами в Сибири «Парламентская газета» попросила нескольких сенаторов прокомментировать ситуацию. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров предложил увеличить штрафы за незаконный розжиг костров до 1-3 млн рублей.

«Надо относиться строже к этим вопросам. Когда я был депутатом Госдумы и выступал за большие штрафы, мне говорили, зачем такие большие взыскания, ведь у людей нет денег их платить», — заявил парламентарий.

Однако, по его мнению, штраф в 1-3 млн рублей способствует тому, чтобы люди боялись нарушать закон, так как действующие суммы штрафов никого не пугают.

Сейчас за розжиг костров с нарушением правил пожарной безопасности физическим лицам грозит штраф от 1500 до 3000 рублей.