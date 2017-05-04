04 мая 2017, 18:20
В США сообщили о новом перехвате двух Ту-95 вблизи Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 сегодня подлетели к берегам Аляски. Для их сопровождения США подняли в воздух два истребителя F-22, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленные источники.
Они отметили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не были вооружены.
По данным телеканала, истребители Су-35 впервые пролетели вблизи границы США.
Российская авиагруппировка находилась на расстоянии около 80 км от населенного пункта Чариот.
В прошлом месяце Ту-95 ВКС РФ четыре раза подлетали к берегам Аляски.
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