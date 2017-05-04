В США сообщили о новом перехвате двух Ту-95 вблизи Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 сегодня подлетели к берегам Аляски. Для их сопровождения США подняли в воздух два истребителя F-22, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Они отметили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не были вооружены.

По данным телеканала, истребители Су-35 впервые пролетели вблизи границы США.

Российская авиагруппировка находилась на расстоянии около 80 км от населенного пункта Чариот.

В прошлом месяце Ту-95 ВКС РФ четыре раза подлетали к берегам Аляски.