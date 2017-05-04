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04 мая 2017, 10:23
археология Норвегия

В Норвегии нашли 24 бронзовых топора

Jørgen Korstad

В январе этого года археологи-любители братья Йоаким и Йорген Корстад исследовали при помощи металлоискателя поле у деревни Хедра, к западу от норвежского города Тронхейм. Им удалось обнаружить девять бронзовых топоров, наконечник копья, литейную форму и фрагмент бронзового лура – древнего скандинавского духового музыкального инструмента.

Братья сообщили о находках ученым. Прибывший на место археолог губернии Нур-Трёнделаг Эйрик Сольхейм (Eirik Solheim) датировал обнаруженные предметы 1100 – 500 годами до н. э. Затем место находки было огорожено до весны. В последнюю неделю апреля там были проведены полномасштабные раскопки. Археологи откопали еще 15 бронзовых топоров, а также ряд других изделий и фрагментов. Это самое большое количество топоров бронзового века, найденных в Норвегии в одном месте, да и общий объем находок по норвежским меркам весьма велик: ранее в стране было обнаружено в общей сложности восемьсот с небольшим артефактов бронзового века.

Фото: Terje Svaan

Археологи изучают извлеченные из земли предметы в надежде определить природу этого клада. Они рассматривают две основных возможности: захоронение приношений в ходе какого-то религиозного ритуала или же складирование их с практической целью, например, для последующей расплавки и изготовления из них других изделий. Обследование топоров в рентгеновских лучах показало, что внутри у них имеются полости, где находятся какие-то металлические объекты. Также ученые намерены применить рентгенофлуоресцентный анализ, чтобы точно установить состав бронзового сплава. Это позволит сделать вывод, были ли топоры чисто декоративным изделием или же они применялись для работы. Также археологи продолжат поиски других древних предметов в окрестностях деревни Хедра.

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