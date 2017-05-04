Описанный в 1823 году вид варанов обнаружен вновь

Международная экспедиция, работавшая на острове Новая Ирландия (архипелаг Бисмарка, Папуа – Новая Гвинея) подтвердила существование вида варанов Varanus douarrha, который был описан в 1823 году и с тех пор не отмечался исследователями.

Варан был открыт Рене Лессоном, корабельным врачом и натуралистом, посетившим остров на корабле La Coquille. Экспедиция продолжила свои исследования, а три коробки зоологических и ботанических коллекций, собранных Лессоном, были отправлены во Францию. Но корабль, который их вез, потерпел крушение 15 июля 1824 года у мыса Доброй Надежды, и все коллекции погибли, сохранились лишь описания.

Долгое время зоологи считали, что все вараны, живущие на Новой Ирландии, принадлежат к хорошо известному виду индийского, или мангрового, варана (Varanus indicus). Однако теперь подробные исследования, как геномов, так и анатомического строения животных показали, что одна популяция островных варанов долгое время развивалась изолированно и превратилась в отдельный вид.

Открытие особенно интересно, поскольку большинство эндемичных видов этого острова исчезли тысячи лет назад, когда Новую Ирландию заселили люди. Авторы работы предполагают, что крупные вараны, возможно, оказываются более способными сосуществовать с людьми, чем многие виды млекопитающих и птиц.

Отчет о варане Varanus douarrha опубликован в журнале Australian Journal of Zoology.