04 мая 2017, 09:39
Красную площадь закрыли для посетителей до окончания праздников
Красная площадь в Москве закрыта для посещения с 4 по 9 мая включительно, сообщили в Федеральной службе охраны, передает «Интерфакс».
Площадь закрыли для подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге пройдут репетиции воздушной части парада, из-за чего ожидаются ограничения в работе аэропортов.
Утром 7 мая в Москве запланирована генеральная репетиция парада.
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