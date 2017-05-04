Красную площадь закрыли для посетителей до окончания праздников

Красная площадь в Москве закрыта для посещения с 4 по 9 мая включительно, сообщили в Федеральной службе охраны, передает «Интерфакс».

Площадь закрыли для подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге пройдут репетиции воздушной части парада, из-за чего ожидаются ограничения в работе аэропортов.

Утром 7 мая в Москве запланирована генеральная репетиция парада.