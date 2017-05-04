Зарубежный вояж Трампа начнется с Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в конце мая совершит свои первые зарубежные поездки в качестве главы государства.

«Толерантность — это краеугольный камень общественного мира. И поэтому я с гордостью заявляю, что моей первой зарубежной поездкой в качестве президента США будет визит в Саудовскую Аравию, затем в Израиль, а затем место, которое очень любят мои кардиналы — Рим», — сообщил он.

Видео выступления доступно на сайте NBC News.

По словам Трампа, в Саудовской Аравии США намерены «строить новую основу для сотрудничества и поддержки наших мусульманских союзников в борьбе с экстремизмом, терроризмом и проявлениями насилия».

В Риме Трамп встретится с главой католической церкви папой Франциском. Франциск, как сообщила сегодня пресс-служба Ватикана, примет Трампа 24 мая.