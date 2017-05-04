Эксперт раскрыл схему вывода «Системой» активов из «Башнефти»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в статье «Бизнес-стервятники: прерванный полет» привел семь примеров вывода активов из «Башнефти» предыдущим собственником, АФК «Система».

Кричевский напоминает, что «Башнефть» и ее новый владелец, «Роснефть», подали иск на 106,6 млрд рублей к АФК «Система» о возмещении убытков, которые «Башнефть» понесла в результате действий «Системы» как предыдущего собственника. «Система», указывает Кричевский, «пожалуй, сделала все, чтобы максимально освободить «Башнефть» от генерирующих прибыль структур и выжать из сырьевой компании как можно больше денежных средств».

В частности, «Башкирэнерго», до 2012 года на 50,2%принадлежавшая «Башнефти», была передана новым владельцам, причем сначала акции «Башкирэнерго» были обменяны на 49,4% акций дочерней структуры «Системы» ЗАО «Система-Инвест», а в 2014 году «Башнефть»лишилась и этих ценных бумаг.

По аналогичной схеме «Башнефть» лишилась завода «Уфаоргсинтез», причем «в 2016 году «Система» умудрилась продать завод обратно государству за 3,6 миллиарда рублей!», пишет Кричевский, а в 2014 году из «Башнефти» было выведено основное нефтесервисное подразделение — компания «Таргин». В 2016 году «Роснефти» пришлось выкупать этот актив у «Системы» – витоге новый собственник понес дополнительные расходы.

Кроме того, руководство «Системы» выкачивало из «Башнефти» все свободные средства, предписывая выплачивать собственникам огромные дивиденды.

Вызывают вопросы и сделки, заключенные «Башнефтью» под руководством представителей «Системы», пишет Кричевский: «Например, в 2012 году «Башнефть», как считают в фонде, купила у «Системы» собственное здание слишком дорого (за 3,4 миллиарда рублей), а 50 процентов компании «Финансовый альянс», специализирующейся на железнодорожных перевозках, продала новым акционерам чересчур дешево (также за 3,4 миллиарда рублей). Чем, по мнению Prosperity Capital, нанесла ущерб миноритарным акционерам». А в период «между 30 октября и 9 декабря, когда акции «Башнефти» были возвращены в госсобственность, совет директоров башкирской компании, состоявший преимущественно из представителей «Системы», утвердил сделки по продаже нефтепродуктов на сумму 443 миллиарда рублей! Это, на секундочку, 88 процентов балансовой стоимости компании».

Как уточнил «Интерфаксу» источник, знакомый с сутью иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», его величина определена суммированием ряда убытков: в 57,2 млрд рублей оценивается лишение «Башнефти» акций«Системы-Инвест», 36,9 млрд рублей составляет передача«Башнефти» в качестве пассива долга «Системы-Инвест»перед самой НК, 2,5 млрд рублей – расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

Напомним, АФК «Система» управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".