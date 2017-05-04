Российские агентства сообщили о съемках постановочного видео с химатаками в Сирии

Российские информагентства — «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС — распространили сообщение со ссылкой на военно-дипломатический источник о том, что в трех городах сирийской провинции Идлиб прошли съемки постановочных сцен, призванные доказать применение сирийской правительственной армией химоружия.

«В данных постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев», — цитируют агентства источник.

ТАСС уточняет, что съемки, по данным источника, на днях провели стрингеры телеканала Al Jazeera.

В РИА дают цитату, согласно которой российские власти считают, что химатака на сирийский город Хан-Шейхун 4 апреля также была постановочной. Якобы ту постановку осуществила «Сирийская гражданская оборона» (организация больше известна как «Белые каски»).

«Результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съемок "телесериала», — приводит агентство слова источника.

«Интерфакс» приводит данные своего собеседника, согласно которым участники новых съемок получили по тысяче сирийских фунтов и продуктовые наборы.

«Для придания натуральности, видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера», — цитирует его агентство.

ТАСС пишет, что, по информации источника, «множественный одновременный вброс отснятых видеофальшивок с "кричащими" комментариями в социальные сети должен быть осуществлен в предстоящие несколько дней (до воскресенья) по отдельной команде заказчика и спонсора съемок в одной из европейских стран».