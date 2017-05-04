Муж Елизаветы II отказался от участия в публичных мероприятиях

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, с этой осени не будет участвовать в публичных мероприятиях. Такое заявление сделал Букингемский дворец, сообщает Associated Press.

Ранее сегодня Daily Mail писала, что личный секретарь королевы Кристофер Гейдт срочно вызвал во дворец всех служащих, включая сотрудников загородных резиденций для официального объявления.

В заявлении дворца отмечается, что сама Елизавета II продолжит участвовать в запланированных публичных мероприятиях.

Принцу Филиппу в июне исполнится 96 лет. Елизавете II в апреле исполнился 91 год.