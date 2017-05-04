В Конгрессе создали спецкомитет по борьбе со скрытым влиянием России

Палата представителей американского Конгресса создала межведомственный комитет для «противодействия предпринимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния» за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятые поправки в федеральный бюджет США.

Парламентарии включили в бюджет финансирование этого комитета до конца текущего финансового года, который истекает 30 сентября.

Под активными мерами влияния подразумевается «тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния», а также убийства и теракты.

В комитет должны войти заместитель директора национальной разведки, представители Госдепартамента, Минобороны, Минфина, Минэнерго, Генпрокуратуры и ФБР.

Ежегодно комитет должен будет отчитываться перед Конгрессом о своей работе.