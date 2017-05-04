В Подмосковье могут заняться сносом пятиэтажек после 2020 года

В Московской области начнут сносить хрущевки не раньше 2020 года, до этого времени там планируют расселить бараки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые», — сообщил губернатор.

Он добавил, что Подмосковье будет ориентироваться на опыт Москвы по расселению пятиэтажек.

Власти Москвы подготовили список из первых 4566 пятиэтажек, жители которых, в основном, поддерживают снос этого жилья и переезд в новостройки.