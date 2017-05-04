Турция отменила заградительные пошлины на российскую пшеницу

Турецкие власти отменили заградительные пошлины на импорт пшеницы из России. Об этом заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи, передают Bursada Bugün и Hürriyet.

Министр сегодня прокомментировал итоги переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

С 15 марта Турция исключила Россию из списка стран, для которых действует беспошлинный ввоз сельхозпродукции. Пошлины на пшеницу и кукурузу оказались выше ее стоимости. На встрече в Сочи 3 апреля этот вопрос удалось решить.

При этом ограничения по поставкам в Россию помидоров пока сохранятся. По словам турецкого министра, запрет будет снят Россией поэтапно.