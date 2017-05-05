Предложившего отдать Крым в аренду депутата лишили украинского гражданства

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Андрей Артеменко указом президента Украины Петра Порошенко лишен украинского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«В соответствии с указом президента Украины народный депутат Артеменко утратил гражданство Украины», — говорится в сообщении.

Еще 30 апреля СМИ сообщили о том, что Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Официальной причиной этого решения называлось получение Артеменко гражданства Канады. В тот же день депутат заявил в эфире телеканала «112. Украина», что сообщения о лишении его украинского гражданства не соответствуют действительности. Ранее, в феврале, на Артеменко на Украине было заведено дело по статье «Государственная измена».

Депутат предлагал разработать план по снятию санкций с России, а затем предложил ввести двойной суверенитет в Крыму. От также предлагал провести всеукраинский референдум по вопросу о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет.

По данным МВД Украины, всего за период с 2012 по 2016 год указами украинских президентов гражданства были лишены 323 человека.