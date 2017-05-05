ЦБ начал внеплановую проверку банка «Югра»

Центральный банк России на днях начал внеплановую проверку банка «Югра», пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, проверка пришла после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами.

По словам одного из собеседников издания, ЦБ намерен проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами во время сбоя, операции со средствами физлиц, а также информационные технологии банка.

Сбой в «Югре» произошел 25 апреля. Сама кредитная организация объясняла его нарушениями в системе электроснябжения.

Во многих отделениях банка, как отмечали журналисты, получить деньги было нельзя. К вечеру 27 апреля работа кредитной организации наладилась.

Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин считает, что, «видимо, ЦБ решил проверить, в чем реально была причина сбоев в работе банка. И скорее всего, регулятор получил жалобы от клиентов, у которых были сложности с проведением платежей и возвратом вкладов».