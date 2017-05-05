05 мая 2017, 14:10
Белоруссия направит гуманитарную помощь Украине
Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь — продукты питания и предметы личной гигиены на 118 тысяч белорусских рублей (около 62 тысячи долларов). Об этом сообщается на сайте белорусского кабмина.
На Украину направят 12 тысяч банок тушенки, 8 тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и другие продукты.
Также на Украину будут поставлены шампунь, туалетная бумага, мыло и зубная паста.
Средства гигиены должны предоставить белорусские компании «Белита», «Модум — наша косметика» и картонно-бумажный завод «Альбертин».
Продукты поставят госструктуры и МЧС.
МЧС также должно обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину и передать ее миссии Международного Красного Креста.
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