Белоруссия направит гуманитарную помощь Украине

Белоруссия направит на Украину гуманитарную помощь — продукты питания и предметы личной гигиены на 118 тысяч белорусских рублей (около 62 тысячи долларов). Об этом сообщается на сайте белорусского кабмина.

На Украину направят 12 тысяч банок тушенки, 8 тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и другие продукты.

Также на Украину будут поставлены шампунь, туалетная бумага, мыло и зубная паста.

Средства гигиены должны предоставить белорусские компании «Белита», «Модум — наша косметика» и картонно-бумажный завод «Альбертин».

Продукты поставят госструктуры и МЧС.

МЧС также должно обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину и передать ее миссии Международного Красного Креста.