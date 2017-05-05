Пользователь установил личность автора «экстремистских» постов Айрата Баширова

Интернет-пользователь Henry Kitteridge связался с «Медиазоной» и предоставил изданию собственное расследование, посвященное личности Айрата Баширова.

Под этим псевдонимом писал пользователь форума SysAdmins.ru. Из-за его комментариев с призывом выйти на несогласованный митинг 2 апреля, а также брать с собой горючие материалы, было возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет подозревает, что призывы к беспорядкам публиковал преподаватель математики одного из московских вузов Дмитрий Богатов.

Однако вскоре выяснилось, что запись велась с его IP-адреса через анонимайзер Tor — это было возможно только если посты публиковал пользователь с другого IP.

По данным Henry Kitteridge, на форуме было пять пользователей с ником Айрат Баширов, а доступ к аккаунтам «Баширова» мог быть сразу у нескольких человек.

Материалы были отправлены редакцией для проверки в СК.