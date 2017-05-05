В Китае прошел первый полет конкурента Airbus и Boeing

В шанхайском аэропорту Пудун совершил первый тестовый полет магистральный авиалайнер Comac C919. Об этом сообщает «Синьхуа».

Это крупнейший авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае. Он призван составить конкуренцию Airbus A320, Boeing 737 и российскому МС-21.

Самолет пилотировал экипаж из пяти человек. Тестовый полет прошел успешно.

Comac C919 может вместить 168 пассажиров и пролететь без дозаправки 4075 километров.