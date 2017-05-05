05 мая 2017, 11:00
В Китае прошел первый полет конкурента Airbus и Boeing
В шанхайском аэропорту Пудун совершил первый тестовый полет магистральный авиалайнер Comac C919. Об этом сообщает «Синьхуа».
Это крупнейший авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае. Он призван составить конкуренцию Airbus A320, Boeing 737 и российскому МС-21.
Самолет пилотировал экипаж из пяти человек. Тестовый полет прошел успешно.
Comac C919 может вместить 168 пассажиров и пролететь без дозаправки 4075 километров.
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